Gonzalo Zipitría en TresDosUno: entre la historia del punk, la distopía y la autobiografía

La obra de un artista está indisociablemente ligada a sus cruces con todo tipo de arte. Así, los cineastas disfrutan la pintura, los pintores leen y los escritores escuchan música. Y, de esta manera, son infinitos los vínculos que se pueden dar.

TresDosUno, un ciclo de LatidoBEAT junto con la librería Pocitos Libros (Avenida Brasil 2561), busca indagar en uno de estos cruces particulares: los músicos uruguayos y la literatura. ¿Qué libros influenciaron su forma de pensar? ¿Qué autores les motivan componer? ¿Cómo influye todo esto a la hora de tocar? Entre bibliotecas repletas de libros, discos y vinilos, varios músicos vinculados a la canción uruguaya se acercaron a cumplir con la consigna de este ciclo: tres libros, dos canciones, un artista.

Gonzalo Zipitría —cantante, compositor, guitarrista y fundador de Boomerang— es el segundo invitado en la segunda temporada de TresDosUno. Pasó por Pocitos Libros para compartir sus lecturas e interpretar canciones de CELP, su nuevo proyecto musical. Primero tocó “Hasta dónde” y, después, “Espumas (de la ciudad)”.

Please kill me - Gillian McCain and Legs McNeil

La historia oral sin censura del punk es, para Zipitría, “la biblia” a la que recurre siempre, porque, con ese género, tuvo el primer encuentro con la música. Sobre todo con The Ramones. Entre Iggy Pop, Dee Dee, Joey Ramone, Danny Fields, Malcom McLaren y Jim Carroll se construye un relato sobre el nacimiento y la progresión del punk, que va desde New York, pasa por Detroit y llega hasta Londres.

La naranja mecánica – Anthony Burgess

Cuando Zipitría era niño, se escondía para leer la novela distópica del inglés, que lo “volvió loco” desde que vio, primero, la película. Lo que más lo “mató” fue el lenguaje que inventa Burgess, para el músico: “La atemporalidad del texto”. A la música la concibe de la misma forma. Cuando escribe canciones, dice, no busca que sea “un éxito súper recordable”, pero sí encontrar un “lenguaje propio” en la creación, para que puedan “mantenerse en el tiempo, puedan ser vigentes”.

Retrato del artista cachorro - Dylan Thomas

Por ser “totalmente fan de Bob Dylan”, Zipitría llegó a los diez relatos autobiográficos del escritor inglés, que, se supone, inspiró a que Robert Zimmerman decidiera, luego, llamarse Bob Dylan. “Este libro no es mío, es uno de esos intercambios”, cuenta, y agrega: “Por supuesto nunca llamé para pedir el cambiazo”.