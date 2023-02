Efe Cakarel, de MUBI: “Me encantaría ver más películas uruguayas reconocidas globalmente”

Cine

Por Nicolás Medina

nicomedav

En el marco de la 13ª edición del José Ignacio International Film Festival (JIIFF) —pueden leer el resumen de lo sucedido en esta nota—, fueron muchas las figuras importantes para la industria cinematográfica internacional que se hicieron presentes, principalmente para participar de la iniciativa llamada “Working JIIFF”. Uno de ellos fue Efe Cakarel, CEO de MUBI, plataforma de streaming fundada en 2007 y que se centra en generar un catálogo centrado en la curaduría, los clásicos y grandes películas de todo tipo que muchas veces quedan por fuera del radar por no ser estrenadas en las salas de cine comerciales.

Cakarel, originario de Turquía, vino, a su vez, en representación de dos de las seis películas exhibidas en la competencia de largometrajes del festival, que son, justamente, distribuidas por MUBI: Close, ganadora del gran premio del jurado en el Festival de Cannes, nominada a los premios Óscar como Mejor Película Internacional y, de hecho, ganadora del premio a mejor película del JIIFF. Y, por otro lado, Holy Spider, estrenada también en el festival francés donde su actriz protagónica Zar Amir Ebrahimi fue galardonada como mejor actriz.

Desde la organización, se nos invitó a LatidoBEAT a un debate en el Parador La Huella acerca de Close la mañana siguiente a la proyección de la película. Allí, el empresario cinematográfico se hizo presente para participar y también nos concedió una entrevista en el Pavillion Vik previo a la proyección de Holy Spider.

Pero, seguramente, ninguna de estas películas estén en el radar del público general, ni tampoco lo esté MUBI, que a pesar de sus más de 15 años de trayectoria no encabeza el listado de las plataformas de streaming más populares. Entonces, ¿qué es y de dónde sale MUBI exactamente?

El simposio en el parador esteño

“Empecé MUBI a través de la pasión, mi background no tiene que ver con el cine, estudié ingeniería, mi familia posee una importante firma de ingeniería en Turquía y yo ‘debía estudiar ingeniería’. Mi padre solía decirme que si no estudiaba ingeniería ‘nadie me daría a sus hijas’, y, a su vez, también estudié ciencias de la computación. Y como cualquier ingeniero que no sabía qué hacer con su vida me uní a Goldman Sachs, aprendí cómo funcionaban las finanzas y el mundo del dinero, pero ese no era yo”, comenzó relatando Cakarel en la presentación en el parador de José Ignacio.

“Amo el cine. Es mi pasión. Y quería estar conectado a este mundo de alguna manera, y entonces un día, luego de terminar mi MBA estaba sentado en un café en Tokio… esto fue en 2006, y quería ver una película que amo y que había salido unos pocos años atrás, In the Mood For Love de Wong Kar-Wai. E increíblemente, no había una sola plataforma donde pudiera mirarla en Japón. Y si volvemos en el tiempo, el 2006 no fue tanto tiempo atrás. YouTube ya estaba en el radar hace un tiempo y ya estábamos mirando videos de larga duración o series de TV en YouTube. Netflix en 2006-2007 lanzaba su plataforma de streaming en Estados Unidos, y la gente ya estaba pagando una suscripción por esta clase de servicios, y entonces las grandes corporaciones nos hacían llegar rápidamente series de televisión cada vez más atrapantes y grandes megaproducciones, porque ahí es donde estaba el dinero. Pero increíblemente nadie se centró en el ‘gran’ cine o los clásicos. No podrías encontrar La Dolce Vita —quizá una de las mejores películas jamás hechas— en ninguna plataforma online, ni tampoco grandes películas contemporáneas”, explicó, respecto a la idea génesis o disparador de lo que fue MUBI.

Fue así como este apasionado por el cine escribió en su vuelo de regreso a San Francisco un plan de negocios que unos meses más tarde, en 2007, se convertiría en MUBI. Pero a medida que Cakarel entraba cada vez más en la industria, más entendía por qué era tan difícil poder encontrar algunas de sus películas favoritas para ver online. El negocio de la exhibición cinematográfica implica muchos contactos y grandes inversiones de capital, donde grandes porcentajes son destinados a hacerse con los derechos de las películas que uno quiera exhibir en caso de que no sean producciones originales o propias.

“Netflix va a gastar 17 mil millones de dólares en gastos de contenido este año y yo no puedo encontrar una sola cosa que quiera mirar. Y eso te dice lo difícil que es para realmente crear una manera de ofrecer contenido que pueda escalar a una audiencia global”, explicó en relación a esto, desde su exposición con vista al mar.

Pero ¿cómo funciona exactamente este negocio de la distribución y exhibición de películas que tan difícil se le hacía a alguien que parecía tener la pasión, el capital y el plan para que esto funcionara? Para aclarar esto, el ingeniero no orgulloso de su condición puso a Close de ejemplo:

“Una película como Close de Lukas Dhont se estrena en el Festival de Cannes. Distribuidores de todo el mundo van a Cannes a ver esta película y si piensan que le va a ir bien en su país, compran los derechos de esa película para su país. Hay un distribuidor en Uruguay, uno en Argentina, uno en México…y así sucesivamente, y cada uno lo compra para su territorio y entonces lo estrenan en cines, televisión, en blu-ray o DVD, etc, y esto hace que sea un negocio altamente fragmentado”, comenzó.



“Así que, si quisieras exhibir una película como Close globalmente, sería realmente muy difícil, porque deberías hablar con no menos de sesenta o setenta personas, por eso es que nunca ha habido una plataforma como MUBI. Porque es muy difícil crear una plataforma global que encuentre películas como Close y las estrene. Y ha sido únicamente en los últimos cinco años que las cosas empezaron a darse para nosotros. El año pasado quizás hayan visto la película Drive My Car, que la producimos y estrenamos en veinte o treinta países, nuestro primer Óscar. Y esto solo comenzó a hacerse posible en los últimos años y estoy realmente contento de que finalmente podemos hacer eso. Porque estamos mostrando películas como Close, Holy Spider, Aftersun, que está siendo exhibida en cines en estos momentos, o Decision to Leave de Park Chan-Wook, que es probablemente la película de habla no inglesa más grande del año y está siendo exhibida en todo el mundo. Y eso significa más suscriptores, más conciencia de la existencia de MUBI, más flujo de dinero, lo cual significa que este año en Cannes estaremos más fuertes, y tendremos más posibilidades de comprar los derechos de estas películas para más territorios, lo que significa —de nuevo— más suscriptores, así que finalmente estamos en un proceso que se está dando de una manera preciosa donde MUBI se está volviendo una especie de hogar para las grandes películas, que es lo que siempre he intentado”, agregó.

Cakarel también hace mención al cambió que implicó la adquisición de la compañía distribuidora The Match Factory bajo la dirección de Michael Weber, dado que esta adquisición le brindó una gran cantidad de información acerca del negocio del cine y que trajo consigo un posicionamiento mucho más fuerte para MUBI al momento de mostrarse interesado por adquirir películas para su distribución.

“Close es una coproducción a través de The Match Factory. Sabíamos sobre esta película desde hace un tiempo porque nos había gustado mucho Girl, la película anterior de Lukas Dhont, que fue una revelación para mí. Un director primerizo en sus apenas casi 30 años haciendo una película así… una locura, y cuando veo un talento así, hace que mis rodillas tiemblen de emoción. Así que estaba esperando esta película hace un par de años ya”, narra el turco.

Resulta muy interesante entender cuál es la visión de nuestro país, desde el punto de vista de una persona tan apasionada por el cine y que, a su vez, hoy en día juega un rol importantísimo en la industria cinematográfica. Es por eso que desde LatidoBEAT aprovechamos la instancia para indagar un poco más en la forma en la que el CEO de MUBI ve cine y toma decisiones.

A pesar de que tus estudios y tu formación profesional no tienen que ver con el cine, sos una persona extremadamente apasionada por esta industria, sos exigente y crítico con las películas. ¿Qué pensás de la selección de películas que ofreció la selección del JIIFF de este año y cómo la recibe el público uruguayo?

Creo que increíblemente el JIIFF ha seleccionado seis de las mejores películas que se estrenaron en el año. Las he visto todas y me encantaron. Triangle of Sadness, Corsage, R.M.N, todas. Para mí este es un festival realmente único. Porque a su vez logra captar la atención de la comunidad local. Ayer estuve a la noche en la función de Close y al salir me encontré con cientos de personas esperando para entrar a la función de medianoche, y eso es realmente especial. De ahora en más voy a empezar a medir nuestro éxito en base a la cantidad de películas que estrenemos en este festival. Es increíble.

Sin embargo, es una selección de películas que en muchos casos no es la primera opción de la gente. ¿A qué crees que se debe esto?

La gente comete el error de pensar que películas como Holy Spider son para una audiencia más exigente, culta o elevada. Y creo que esa idea está realmente mal, creo que el buen cine es para todos. Y el motivo por el cual la gente no mira estas películas es porque no están realmente expuestos a ellas. Están expuestos a los grandes blockbusters que están en todos lados, en los shoppings y salas que apuntan a las grandes audiencias, que ni siquiera logran ver estas películas. Pero una vez que las ves, sentís que estás en presencia de grandeza y querés ver todavía más. Es por eso que este festival crece cada vez más cada año y lo continuará haciendo. Porque mucha gente nunca hubiera pensado en entrar a una sala de cine a ver una película de un director sueco-iraní como Holy Spider. Pero van a estar encantados, no van a parar de hablar de la película. Y el año que viene, cuando el JIIFF traiga cualquier película, de cualquier director, el público va a venir a verla completamente a ciegas sin saber nada de ella por la experiencia que tuvieron este año. Y es por eso que desearía que existieran más festivales como este en el resto del mundo.

Hoy en día se habla mucho acerca de que las plataformas de streaming priorizan la cantidad de contenido que ofrecen a sus suscriptores antes que el nivel de curaduría que tiene el contenido. ¿Cuál es el diferencial de MUBI en esto?

Yo creo que cada uno tiene su propia estrategia. En MUBI nos centramos en elevar el gran cine. Y sí, nos centramos más en la curaduría del contenido y darle al usuario una experiencia donde pueda ver tanta cantidad de contenido de calidad como pueda. Y ese es nuestro diferencial clave. Y fue con el tiempo y luego de varios años que empezamos a ser este lugar que, al igual que este maravilloso festival, MUBI también comenzó a tener una reputación de centrarse en las películas a medida que crea una especie de comunidad y creo que hemos logrado algo bastante increíble. También está esta “paradoja de elección”: la gente no quiere cantidades interminables de opciones para elegir, es por eso que scrolleas constantemente durante media hora y terminas eligiendo algo que ya viste y en el que confías. Nosotros intentamos cambiar eso a través de las grandes películas y de la curaduría.

Mucha gente piensa en los cortometrajes como un medio para llegar a hacer un largometraje cuando en realidad son formatos distintos. MUBI tiene toda una sección dedicada a los cortometrajes, lo que es otro diferencial con otras plataformas ¿Cuál es tu postura sobre esto?

Amo los cortometrajes. Una gran narración puede venir en cualquier formato en cuestión de duración. Puede venir en formato episódico, tenemos The Kingdom, de Lars Von Trier, en la plataforma, y en sí es una película de cinco horas, pero es presentada en cinco capítulos por separado. Los cortometrajes pueden contar historias increíbles sin importar si duran dos u ocho minutos. Y si es buen cine, pertenece a MUBI, sin discriminar si es un largometraje, cortometraje, documental, o lo que sea.

En este último tiempo han tenido grandes éxitos como puede ser Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi o Aftersun de Charlotte Wells. ¿Esto ha impactado positivamente en el desempeño de MUBI?

A medida que empezamos a tener películas que son reconocidas por ser grandiosas por una audiencia más grande y también por las ceremonias de premios, más personas van a sentir curiosidad por verlas. Y si MUBI es el único lugar donde pueden verlas, las verán ahí y lo interesante es que de la mano de esto van a descubrir otras cosas. Así que sí, definitivamente ha hecho un cambio positivo.

Ustedes también dan espacios para que los usuarios interactúen, publiquen críticas, comentarios, etc. ¿Pensás en MUBI como una comunidad y no solo como una plataforma?

Podemos poner de ejemplo a este mismo festival; es una asombrosa comunidad de gente que se siente atraída por el buen cine y que viene de lugares muy distintos de la sociedad. En esa multitud que está viendo las películas en este momento hay dueños de grandes compañías, pero también hay pescadores que llevan negocios pequeños. Y es increíble: porque es el cine lo que los une. Y sí, quizás sea eso lo que estamos haciendo, una comunidad, porque estamos consistentemente haciendo una sola cosa —concentrarnos en elevar el buen cine— que vamos a atraer gente que comparte ese interés. Y puede que en otras plataformas eso no se note porque su objetivo es hacer todo y para todos, y por definición es difícil que eso cree una comunidad.

¿Qué es lo primero en lo que piensas si piensas en el futuro de MUBI y Uruguay?

Me encantaría ver más películas uruguayas y que sean reconocidas globalmente. Similar a lo que está sucediendo con Aftersun, por ejemplo. Ayer vimos Close, una pequeña película belga que compitió en el Festival de Cannes y ganó el Grand Prix. ¿Por qué eso no puede suceder con una película uruguaya? Creo que eso es lo que vamos a ver y entonces MUBI va a distribuir esa película en todo el mundo intentando crear una audiencia más grande para estas películas. Creo que va a pasar, porque tienen una sociedad que ama el arte, la cultura, y el cine, y realmente pueden hacerla crecer. Elegí estar aquí en Uruguay este fin de semana en vez de estar en el Festival de Cine de Sundance, pero elegí estar aquí porque realmente quería saber que que es lo que está haciendo este país con su cine

Cakarel también habló acerca de una app que han implementado en Reino Unido llamada MUBI GO, donde una persona con suscripción a MUBI puede pagar una membresía mediante la cual todas las semanas acceden a una entrada al cine gratis para ver la Película de la semana, recomendada por la plataforma, y que en la mayoría de las veces no son películas propias, sino de grandes estudios o blockbusters, y este sistema ha aumentado mucho el nivel de “lealtad” hacia la plataforma. A su vez, están creando su propia cadena de cines con intenciones de expandirla de manera global, a futuro, el primero de ellos será construido en Doctores en Ciudad de México y va a ser uno de los “cines más increíbles”, en palabras del propio CEO. Y como si esto fuera poco, Cakarel también hace referencia a Notebook, una publicación editorial original que recientemente han decidido distribuir en forma de revista impresa con la posibilidad de ser enviada a todo el mundo.

“Tanto a corto como a largo plazo el plan es el mismo: elevar el gran cine. Y eso nunca ha cambiado. Lo que estamos haciendo ahora es lo que realmente hace crecer nuestro negocio, que es estrenar nuevas películas en nuestras plataformas justo después de que son exhibidas en el cine [...]. Y al final, necesitamos producir estas películas. En los próximos diéciseis años, MUBI se volverá un estudio, estará Fox, Sony Pictures, Warner Brothers y nosotros. Sí, es cierto, MUBI será más pequeño que estos estudios porque no estaremos haciendo Avatar, que es un negocio distinto y que probablemente sea el 90% del negocio del cine; pero el otro 10% que son películas como Close o de autores como Paul Thomas Anderson, esa es el área esas grandes películas en las que nos centraremos”, cierra el empresario, que, sin duda alguna, se fue muy feliz y conforme de su experiencia en nuestro país.

Por Nicolás Medina

nicomedav