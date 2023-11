Ida Vitale y su centenario: azar y poesía en las calles de Montevideo y alrededores

Literatura

Los 2 de noviembre, sobre todo en México, algunos recuerdan a sus muertos, los celebran, los festejan. Las calles se llenan de calaveras, de personas, de velas, de colores, de flores. También, los 2 de noviembre, se celebran nacimientos: el del cineasta Luchino Visconti; el del poeta surrealista Enrique Molina; el del escritor Antonio Di Benedetto; el de la directora Ana Katz; el futbolista Diego Lugano. Un 2 de noviembre, pero del 83, Charly García lanzó Clicks modernos, un disco clave en el rock argentino.

Sin embargo, no todos los días se cumplen 100 años, como lo hace este 2 de noviembre Ida Vitale, la última integrante viva de la generación del 45 y una de las tres personas que ganó un Cervantes por su obra literaria en Uruguay. Marcó un hito en la cultura uruguaya y alrededores. Por eso, este jueves las calles se llenarán de poesía y se sentirá, aún más fuerte, cómo late el mundo.

Poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. Uruguaya, exiliada. Curiosa, vital. La obra de Vitale transita entre la alquimia del lenguaje, la naturaleza, lo sensorial. A lo largo de su camino literario, la uruguaya ha sido reconocida con una vasta cantidad de premios: el Octavio Paz, Alfonso Reyes, Reina Sofía, Federico García Lorca, Max Jacob y el Cervantes, que la convirtió en la segunda uruguaya en obtener esa mención.

Por eso, podría decirse que el lenguaje de Vitale es único, porque atraviesa fronteras, analiza el mundo, lo real y la ficción, el azar. Sobre la generación del 45, en 2017, la poeta dijo a Montevideo Portal: “Pienso que sí, que marcó la cultura, pero por otro lado, la generación del 45 tuvo una característica no muy recomendable, que fue el no interesarse demasiado en la generación anterior. Quizá haya sido un poco perdonavidas, aunque yo siempre tuve mucho respeto por Casaravilla Lemos, un poeta que hoy ya no debe existir para las nuevas generaciones. Era un contemporáneo de Juana [de Ibarbourou], pero mucho más moderno”.

Vitale creció en una familia “culta” en la que, recuerda, llegaban todos los días cuatro diarios —con sus secciones culturales— que la acercaron, de alguna manera, al mundo de la poesía. Estudió Humanidades en la Universidad de la República, trabajó como docente, colaboró en el semanario Marcha, dirigió la sección literaria del diario Época, codirigió la revista Clinamen y fue parte de la dirección de la revista Maldoror. Además, publicó libros. Muchos. El primero, La luz de esta memoria, fue en 1949. Le siguieron Un invierno equivocado, Jardines equivocados, Mella y criba, Tiempos sin claves, El ABC de Byobu, antologías, tantos otros.

Desde LatidoBEAT traemos un homenaje audiovisual a una de nuestras referentes literarias. Nuestro equipo leyó el comienzo del ABC de Byobu, titulado “Una historia”. Consideramos que, luego de 100 años de vida y de creación, lo mejor que podemos hacer es leerla. Y compartirla. Para este homenaje prestaron su voz Manuel Serra, Federica Bordaberry, Valentina Temesio, Agustín Frugoni y Renzo De Luca.

Con llegada de la dictadura cívico-militar al país, Vitale se exilió en México, en 1977, donde siguió haciendo de las suyas y contribuyendo al mundo de las letras. Fue parte del comité asesor de la revista Vuelta, escribió en el diario Uno más uno y siguió enseñando. Mientras, seguía ampliando su obra.

A diferencia de otros escritores, el exilio y la dictadura no están explícitos en la obra de Vitale. “Son temas que he abordado, pero no están incluidos”, señaló a Montevideo Portal en la entrevista mencionada. “Pienso que eso no tiene nada que ver, es como una obligación impuesta a la poesía. Es como si le pidieran [al poeta] recetas de cocina o consejos para vivir bien. Búsquenlos en otro libro”. Sin embargo, aclaró que eso no significa que su obra haya sido impermeable a las coyunturas por las que pasó.

“No he escrito poemas que sean obviamente políticos, panfletos, pero lógicamente, como los males de la política nos alcanzan a todos, uno puede reaccionar a ello como a cualquier problema privado. Tengo un poema acerca de un accidente doméstico [una fractura] al que vi como un anticipo de lo que podía sobrevenir. Son cosas que pueden aparecer y tocar el poema, pero nunca he entendido que tuviera la obligación de hacer proselitismo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente”, rememoró.

En 1984 volvió, porque la democracia la hizo sentir que tenía esa obligación. Un par de años después volvió a irse junto con Enrique Fierro, su segundo amor. Previo a esa relación, estuvo casada diez años con el reconocido crítico Ángel Rama, con quien tuvo a sus dos hijos. El nuevo destino fue Estados Unidos, y se conviritió en casa por 30 años. Allí Fierro, también escritor, vivió hasta sus últimos días.

Cuando enviudó, Vitale se instaló otra vez en Uruguay, donde permanece hasta hoy. Esa vuelta la acercaría, también, a la familia de María Inés Silva Vila y Carlos Maggi. Ida, para ellos, sería el último nexo de la generación del 45. Vitale había sido muy cercana al matrimonio. Tanto, que cuando se casó con Rama, alquilaron una casa juntos para los cuatro. En ese hogar nacieron Ana María, la primera hija de Silva y Maggi, y Amparo, la primera hija de Vitale y Rama.

Tiempo después, María Arrillaga, nieta de Maggi y Silva, se acercaría a la poeta para proponerle hacer una película con ella como protagonista, un retrato de su vitalidad, de su curiosidad, de su poesía.

La cineasta la vio mirar y se hipnotizó: cada vez le daban más ganas de verla, de capturarla y “poder transmitir eso fascinante que tiene a otras miradas”. Por eso, para Arrillaga, este retrato solo podía lograrse a través del cine. Por eso, también, la voz que prima es la de la poeta. Ella cuenta su propia historia. Con 98 años, Vitale protagonizó su historia en cine con Ida Vitale.

Este 2 de noviembre, Vitale tendrá un festejo internacional. En Montevideo, Cinemateca proyectará su documental con entrada libre, brindis y torta. El evento comenzará con dos lanzamientos en homenaje a la poeta. Por un lado, se anunciará el disco de la banda sonora del documental, con música original de Sylvia Meyer, editado por Little Butterfly Records. También se presentará Palabra por palabra, el mundo se hace mundo, un homenaje al poeta publicado por Estuario Editora.

Pero el retrato de Vitale también viajará por el mundo. La película se proyectará de forma simultánea en las principales capitales literarias de Iberoamérica. Se estrenará en Madrid en el Festival de Cine por Mujeres; en Ciudad de México, en la Cineteca Nacional; en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro; y en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Por último, se realizará una proyección en Juzbado (Provincia de Salamanca, España), Ciudad del Libro Abierto y testigo de “no es casual lo que ocurre por azar”.

A continuación, una selección de poemas de Vitale:

Poesía de Ida Vitale by Montevideo Portal on Scribd